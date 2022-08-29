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CHP ve Zafer Partisi'nden suç duyurusu

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CHP ve Zafer Partisi'nden suç duyurusu

CHP ve Zafer Partisi, Sedat Peker'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili iddiaları üzerine arlarında SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP ve Zafer Partisi, Sedat Peker'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili iddiaları üzerine arlarında SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Adliyesi'nde avukatları ile birlikte suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Dilekçede, Peker'in Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun, SPK Başkanı olduğu dönemde sermaye artırımı isteyen şirketlerden diğer şüphelilerle birlikte rüşvet aldığını iddia ettiği hatırlatıldı. Dilekçede bu iddiaların araştırılıp, adı geçen 10 şüpheli hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'tehdit', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' gibi suçlardan soruşturma açılarak, şüphelilerin eylemlerine uyan suçlardan cezalandırılmaları talep edildi. Adliye önünde açıklama yapan Özdağ, "Suç duyurumuzda, bürokratların siyasi güçlerini kullanarak soyduğu şirketler var. Küçük yatırımcıların batan milyonlarca doları, Türk halkından çalınan serveti var. Bu çetelerin defterini dürmede kararlıyız. Biz bu işin takipçisiyiz" dedi.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti de suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti. Adliye önünde açıklama yapan Erkek, toplumun önemli bir kesiminin derin bir yoksullukla karşı karşıya bulunduğunu, ülke gündeminde ise yozlaşma, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının olduğunu söyledi. Yolsuzluğun olduğu yerde yoksullukla mücadele edilemeyeceğini belirten Erkek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara ilişkin CHP milletvekillerinin imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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