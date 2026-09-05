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CHP ve Yeni Parti, gözaltındaki üyeler için Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimine katılmadı

CHP ve Yeni Parti, gözaltındaki üyeler için Üsküdar'daki başkan vekilliği seçimine katılmadı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gözaltında bulunan meclis üyelerinin oy kullanabilmesi için Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Seçim, salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün yapılması planlanan ancak toplantısı yeter sayısı bulunamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelenan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Gözaltında bulunan Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu."

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
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