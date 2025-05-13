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CHP ve TİP Milletvekilleri Hakkında Dokunulmazlık Dosyası TBMM'ye Gönderildi

CHP ve TİP Milletvekilleri Hakkında Dokunulmazlık Dosyası TBMM'ye Gönderildi
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CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'na gönderildi.

(TBMM) - CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Enginyurt ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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