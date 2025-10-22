Haberler

CHP Tekirdağ İl Başkanlığına Cenk Boduç Seçildi

CHP Tekirdağ İl Başkanlığına Cenk Boduç Seçildi
CHP Tekirdağ İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde Cenk Boduç başkanlığa seçildi. Kongrede katılımcılar arasında gerilim yaşandı, Belediye Başkanı Vahap Akay teşkilata eleştiriler yöneltti.

Kentteki bir düğün salonunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yaptığı kongrede faaliyet raporlarıyla gelir gider tabloları okundu, oylandı.

Karabat, kongredeki konuşmasında, kongrenin hayırlı olmasını diledi, CHP'nin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Akay sitem etti

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise teşkilattaki yaraların ancak ön seçimle sarılabileceğini belirtti.

Yerel seçimlerde aday olması sonra kendi partililerinin dahi aleyhine çalıştığını ileri süren Akay, şöyle konuştu:

"Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu. Organize ettirenlerin de edenlerin de bir kısmı bu salonda, aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler.

Partiye ihanet edenleri kovmaya cesaret edemeyen Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum. Atın bizi partiden rahatlayın. Bu kongreler döneminin tam göbeğinde, delege seçimlerinin tam arifelerinde, organize kötülüklerin hedefi haline getirildik. Kendimden şüphem yoktur, olmamıştır. Atılan çamurlar tutmaz, tutmayacaktır. 11 yıldır belediye başkanıyım, kamu için çalıştım, kamunun malını korudum kolladım, yeri geldi bu sebeple tehditler aldım ancak yılmadım, yoluma devam ettim, devam edeceğim."

Konuşmanın ardından bir süre alkışlanan Akay ve bazı partililer salondan ayrıldı.

"O zaman bağımsız aday olsaydın"

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise Akay'ın "Bizi kovun" söyleminin doğru olmadığını ifade etti.

Hiçbir zaman partisini, teşkilatları şikayet etmediğini belirten Bozkurter, "Aday oldum veya olmadım' diye bunun bedelini partiye ödetemezsiniz. 'Beni kovun' deyince sorarlar o zaman 'Bağımsız aday olsaydın da kazansaydın' diye." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de CHP'de herkesin değerli olduğunu dile getirdi.

Kimseyi ayırmadığını ifade eden Yüceer, "Demokrasiyi içselleştireceksiniz. Önce kendine bakacaksınız sonra konuşacaksınız. Her zaman doğruyu savundum. Kendinize gelince demokrasi, başkası olunca pas mı geçiyorsunuz." diye konuştu.

Tek listeyle gerçekleşen seçimde İl Başkanlığına seçilen Cenk Boduç da teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
