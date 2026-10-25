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CHP Sözcüsü Sarı, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı tebrik etti

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CHP Sözcüsü Sarı, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı tebrik etti
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı sosyal medya mesajıyla tebrik etti. Sarı, mesajında İstanbul Barosu'nun Cumhuriyet'in, laikliğin ve hukuk devletinin güçlü bir savunucusu olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı tebrik etti. Müslim Sarı, İstanbul Barosu'nun laiklik ve hukuk devletinin savunucusu olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında "İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Anayasa'mızın değiştirilemez hükümlerine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkma iradesi bugün her zamankinden daha kıymetlidir. İstanbul Barosu'nun Cumhuriyet'in, laikliğin ve hukuk devletinin güçlü bir savunucusu olmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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