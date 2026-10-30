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CHP Sözcüsü Sarı, Göreme'de peribacası çökmesinde ölenler için başsağlığı diledi

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CHP Sözcüsü Sarı, Göreme'de peribacası çökmesinde ölenler için başsağlığı diledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi yakınında meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı, mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında peribacası çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı mesajında, "Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi yakınında meydana gelen peribacası çökmesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, Nevşehir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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