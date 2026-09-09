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CHP Sözcüsü Sarı: "CHP'nin 103’üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz"

CHP Sözcüsü Sarı: 'CHP'nin 103’üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz'
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin "Çok güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinden partili yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer geldi" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin "Çok güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinden partili yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer geldi" dedi.

CHP'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yapılan "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantı sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinden partili yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer geldi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan vatandaşlarımız geldi. Çok organik bir kalabalık toplandı bugün Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'da. Büyük bir coşkuyla yürüdük. Kendiliğinden gelen arkadaşlarımız, partililerimiz, dostlarımız, yoldaşlarımız vardı.

Bugün gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu arkadaşlarımızla sohbet etme şansımız oldu. Az önce de Sayın Genel Başkan'ın çok güzel bir konuşmasını dinledik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu, tarihsel misyonunu anlatan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğumuz duruma ilişkin mesajlarını güçlü bir şekilde içeren konuşmasını dinledik. Çok ilham verici bir konuşmaydı."

Gün boyu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Sarı, "Saat 17.00'de de bir programımız var. Akşam da bir resepsiyonumuz var. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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