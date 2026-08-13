CHP'li Yazgan Genel Merkeze Çağrıldı

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiğine dair görüntülere ve hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır" açıklamalarında bulundu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA