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CHP Sözcüsü Sarı: "12 Eylül’ün karanlığına karşı dün de bugün de sözümüz aynı. Demokrasi, hukuk ve halkın iradesi hiçbir gücün vesayeti altına alınamaz"

CHP Sözcüsü Sarı: '12 Eylül’ün karanlığına karşı dün de bugün de sözümüz aynı. Demokrasi, hukuk ve halkın iradesi hiçbir gücün vesayeti altına alınamaz'
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılına ilişkin, "Kapatılarak susturulmak istenen Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkma sorumluluğunu taşımaktadır. 12 Eylül'ün karanlığına karşı dün de bugün de sözümüz aynı. Demokrasi, hukuk ve halkın iradesi hiçbir gücün vesayeti altına alınamaz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılına ilişkin, "Kapatılarak susturulmak istenen Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkma sorumluluğunu taşımaktadır. 12 Eylül'ün karanlığına karşı dün de bugün de sözümüz aynı: Demokrasi, hukuk ve halkın iradesi hiçbir gücün vesayeti altına alınamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Halk iradesinin askıya alındığı, özgürlüklerin bastırıldığı, siyasetin ve toplumun tek sesliliğe mahküm edilmek istendiği bu karanlık dönem, ülkemizin hafızasında hala canlıdır. Darbenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi de kapatıldı.

Aradan 46 yıl geçti; ancak demokrasinin ışığının yeniden söndürülmek istendiği, halkın iradesinin yargı ve idari kararlarla tartışmaya açıldığı bugünlerde 12 Eylül'ün bıraktığı ders her zamankinden daha önemlidir. Dün kapatılarak susturulmak istenen Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine sahip çıkma sorumluluğunu taşımaktadır. 12 Eylül'ün karanlığına karşı dün de bugün de sözümüz aynı. Demokrasi, hukuk ve halkın iradesi hiçbir gücün vesayeti altına alınamaz."

Kaynak: ANKA
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