Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Bunu asla kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz söz konusu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve bu sürecin karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Türk basın tarihi, Türk medya tarihi açısından yine zor ve kötü günlerden birine uyandık bu sabah. Özellikle muhalif medya tarafından çok izlenen, takip edilen yayın gruplarına dönük Halk TV ile başlayan, Sözcü ile devam eden bir süreç oldu. Biz tabii bir muhalefet partisi olarak süreci çok kaygıyla izliyoruz, takip ediyoruz.

Burada bizim en çok önemsediğimiz konu vatandaşın haber alma hakkı. Dolayısıyla kişilere dönük suçlamalar söz konusu olabilir. Bunlar yargılanabilir yani hiç kimse yargılanmaz değildir. Kimse yargılanma sürecinden azade değildir. Elbette yargılanabilir. Ancak buraların bir medya kuruluşu olduğunu unutmamak gerekir. Herhangi bir bakkal dükkanından ya da herhangi bir başka işletmeden söz etmiyoruz. Dolayısıyla kamuoyu açısından son derece önemli olan, halkın bilgi alma hakkı, haber özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından son derece önemli olan bir kurumdan bahsediyoruz. Hele ki bu medya kurumu bir muhalif medya kuruluşuysa ayrıca üzerinde önemle durulması gereken bir konuya dönüşüyor. Dolayısıyla insanlarla ilgili kişisel suçlamalar, medya patronlarıyla ilgili kişisel suçlamalar olabilir. Suçların şahsiliği ilkesi çerçevesinde bunlar yargılanabilir. Ancak medya kuruluşlarına kayyum atanmasını bu açıdan son derece sakıncalı buluyoruz. Meselenin bir boyutu budur.

"SÜRECİN KARIŞINDAYIZ"

Diğer boyutu da medya çalışanları, yani basın emekçileri bakımındandır. Dolayısıyla patronun yargılandığı bir yerde kayyum atanarak bir müddet sonra buraların yönetimlerinin değiştiğini, bir müddet sonra işten çıkartmaların söz konusu olduğunu, bir müddet sonra yayın politikalarının değiştiğini biz geçmiş uygulamalardan gördük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kabul etmemiz söz konusu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci yakından takip ediyoruz ve bu sürecin karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA