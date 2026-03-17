Haberler

CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren, bağımsız, özgür ve demokratik bir Türkiye'nin temellerini atan uzun yürüyüşün en önemli duraklarından biri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine adım attığı bu zaferin önemine değinen Coşkun, "Bu ülkenin cesur evlatları, vatanlarını savunmak için omuz omuza verip bu zaferi kazanmıştır. Emperyalistlere 'Çanakkale geçilmez' dedirten bu savaş, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin korunmasının temel sorumluluk olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, temel ilke ve nitelikleriyle geleceğe taşımak, bizi millet yapan değerleri canlı tutmak hepimizin görevidir Çanakkale şehitleri ve terörle mücadelede hayatını kaybeden kahramanlarımızı ebediyen kalplerimizde taşıyacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan için canını feda eden tüm şehitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
