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Silivri Belediyesine yönelik soruşturmada CHP İlçe Başkanı Bulut gözaltına alındı

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Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, rüşvet, örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. 22 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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