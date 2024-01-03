Karabük'te otomobilinde ölü bulunan CHP Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel toprağa verildi.

Dün yaşamını yitiren 76 yaşındaki Özgürel için Safranbolu Belediyesi önünde helallik alındı.

Burada konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Sadece meclis üyemizi değil, çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Hep sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan bir abimizdi. Onu kaybetmek gerçekten çok üzücü oldu. Mekanı cennet olsun." dedi.

Daha sonra Safranbolu Merkez Camisi'ne getirilen Özgürel'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Aşağıdana köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Özgürel'in ailesi ve yakınları ile Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Dün sabah saatlerinde Karabük-Ankara kara yolundaki muayene istasyonuna gelen Özgürel, 78 SH 525 plakalı otomobilini istasyonun önünde durdurmuş, Özgürel'i direksiyon başında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince hayatını kaybettiği belirlenen Özgürel'in kalp krizi geçirdiği değerlendirilmişti.