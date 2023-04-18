CHP Rize Milletvekili Adayı Ocaklı: "Çayda Kota Sorununu, Özel Sektöre Mahkumiyet Meselesini Ortadan Kaldıracağız"

CHP Rize Milletvekili Adayı Tahsin Ocaklı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentin en önemli geçim kaynağı çayda yaşanan sorunların çözümüne yönelik vaatlerini anımsatarak "Bir, kadro sorununu çözme sözü; ikincisi, kaçak çayla mücadelede çayın bulunduğu yerde Rize Meydanı’nda yakılması meselesi ve ÇAYKUR’un özelleştirme kapsamından aynı zamandan Varlık Fonu’na teslim edilmiş bir yapı olmaktan çıkarılması meselesinde bize, Rizelilere önemli vaatleri var" dedi. Ocaklı, "Çayda kota sorununu, özel sektöre mahkûmiyet meselesini ortadan kaldıracağız. Bunu da 14 Mayıs’tan sonra 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesiyle Rizeli'ye hediye edeceğiz" dedi.

BERKAY VAROL

CHP Rize Milletvekili Adayı Tahsin Ocaklı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentin en önemli geçim kaynağı çayda yaşanan sorunların çözümüne yönelik vaatlerini anımsatarak "Bir, kadro sorununu çözme sözü; ikincisi, kaçak çayla mücadelede çayın bulunduğu yerde Rize Meydanı'nda yakılması meselesi ve ÇAYKUR'un özelleştirme kapsamından aynı zamandan Varlık Fonu'na teslim edilmiş bir yapı olmaktan çıkarılması meselesinde bize, Rizelilere önemli vaatleri var" dedi. Ocaklı, "Çayda kota sorununu, özel sektöre mahkümiyet meselesini ortadan kaldıracağız. Bunu da 14 Mayıs'tan sonra 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle Rizeli'ye hediye edeceğiz" dedi.

CHP'nin Rize'de 1'inci sıra Milletvekili Adayı Tahsin Ocaklı, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Ocaklı, kentte işsizlik sorununa dikkat çekti.

ÇAYKUR'da yaşanan kadro, yaş çay alımındaki kota sorunu olduğunu vurgulayan Ocaklı, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rizeliler için verdiği sözleri hatırlattı.

Rize, TBMM'ye 3 milletvekili gönderiyor. 3 Kasım 2002 tarihinde AKP'nin iktidara geldiği genel seçimlerden bu yana Rize, 23. dönemde bağımsız seçilen eski Başbakan Mesut Yılmaz hariç tüm vekillerini AKP'den seçti.

Ocaklı, bu seçimde CHP'li en az bir adayı Rize'den TBMM'ye göndermek istediklerini ifade ederek, "Biz CHP'ye Rize görülmemiş büyüklükte bir oy oranıyla artık uzun yıllar sonra Rize'den CHP'li en az bir milletvekilliğini sağlayacağız" dedi.

"İTÜ'DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİ TAMAMLADIM, GERÇEK DİPLOMA BU ARADA"

Ocaklı, "1959 yılında tam konuştuğumuz yerde, bu evde doğdum. Şu anda sizi evimden ağırlıyorum. 7 yaşında Türkçeyi öğrenebildim. Lazım, anadili Lazca olan bir adayım. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra lise ve üniversite öğrenimimi İstanbul'da İTÜ'de (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği diplomasıyla tamamladım. Gerçek diploma bu arada. Sonra iş hayatı başladı. İstanbul ve çeşitli kentlerde alt ve üstyapı çalışmalarında deneyimim oldu. Dernek, vakıflarda yöneticiliklerim oldu. Aynı zamanda ilçe başkanlıkları, belediye başkan adaylığım… Buraya dikkat çekmek isterim Ardeşen'deki adaylığımda yüzde 13 olan oy oranımızı yüzde 38'e çıkarmak gibi bir sonuç yakalayarak partime önemli bir ivme kazandırdığımı düşünüyorum. Şimdi de milletvekilliği adaylığımda bu ivmeyi yakalayacağız. Rize'den milletvekilliklerini kazanacağız" diyerek kendini tanıttı.

"14 MAYIS'TAN SONRA 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVE GELMESİYLE RİZELİ'YE HEDİYE EDECEK"

Rize'nin en önemli geçim kaynağı çay. Çay üreticilerinin en büyük sorunları arasında ise kota sorunu yer alıyor. Ocaklı, "Çayımız, belli aralıklarla toplanması gereken bir bitkidir, tarım ürünüdür. Çiftçilerimiz bu kısa süre içinde hasat zamanında tamamını birden toplaması gerekiyor. En verimli olduğu zamanda. Fakat o zamanlarda da bu kota dediğimiz şey önlerine geliyor. İnsanlar çayını satamıyor, ÇAYKUR'a veremiyor. Bu durumda da fırsatçılık yapan özel çay fabrikalarına düşük bedelle çaylarını teslim etmek zorunda kalıyorlar. Tam da bu nedenle çayda kota sorununu, özel sektöre mahkümiyet meselesini ortadan kaldıracağız. Bunu da 14 Mayıs'tan sonra 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle Rizeliye hediye edeceğiz" dedi.

"ÇAYKUR'DA BİZİM İKTİDARIMIZDA ASLA VE ASLA ÖZELLEŞTİRME DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK"

AKP iktidarının çaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun taslağına değinen Ocaklı, "Bir hazırlığı vardı. Bu hazırlık da Hayati Yazıcı tarafından görülen tepki nedeniyle geri çekildi. Burada da yine çiftçinin, üreticinin kendisini temel almayan, öncelemeyen sadece özel sektör için yararlı olabilecek, çiftçiden, çay üreticisinden hiçbir görüş alınmamış bir çay kanunu tasarısı vardı. Onu da geri çektiler. Biz onu da özellikle yaş çay taban fiyatının ÇAYKUR tarafından belirleneceği, yani özel sektöre mahküm olunmayan bir modelleme ile o sorunu da çözeceğiz. En başta söyleyeceğimiz şey şudur ki ÇAYKUR'da bizim iktidarımızda asla ve asla özelleştirme diye bir şey olmayacak. Onun yanı sıra da çiftçilerimiz hak ettiği fiyatı mutlaka alacaklardır. Şimdi de bizim öngördüğümüz fiyat, çiftçilerimizden de enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan tabloda hak ettikleri fiyatın 15 TL'nin üzerinde bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bütün bunları çözeceğiz İnşallah" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN RİZELİ'YE SÖZÜ: "KADRO SORUNUNU ÇÖZME, KAÇAK ÇAYLA MÜCADELEDE, ÇAYKUR'UN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çay sorununa çözüme ilişkin dile getirdiklerini aktaran Ocaklı, "Bir, kadro sorununu çözme sözü; ikincisi, kaçak çayla mücadelede çayın bulunduğu yerde Rize Meydanı'nda yakılması meselesi ve ÇAYKUR'un özelleştirme kapsamından aynı zamandan Varlık Fonu'na teslim edilmiş bir yapı olmaktan çıkarılması meselesinde bize, Rizelilere önemli vaatleri var. Rizelilerin bu vaatlere sahip çıkması lazım. Çünkü çok uzun zamandır AKP iktidarı bunu yapamadı, ama biz bir dönem iktidarımızda bunun yapılacağını biliyoruz ve bunun için de Rizelilerden yetki istiyoruz" sözleriyle çağrı yaptı.

"RİZE GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR OY ORANIYLA ARTIK UZUN YILLAR SONRA RİZE'DEN CHP'Lİ EN AZ BİR MİLLETVEKİLLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ocaklı, Rize'de yurttaşlara ulaşarak çözüm önerilerini anlattıklarını ifade ederek, "Sokak sokak tane tane anlatıyoruz yol arkadaşlarımızla birlikte, yalnız değiliz. Sonuçta biz ittifakın adaylarıyız. Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri, adaylarıyla birlikte sahadayız. Hatay'daki bir AKP milletvekili adayının deprem için söylediklerini sadece dinlemiş olmak, 'Allah'ın bir rahmeti', 'Allah'ın bir kırbacıdır' diye nitelemek bilimsel olan her şeyden uzak. Bu tür yaklaşımlar, bu zihniyetin ne olduğunu anlatan durumlardır. Sadece başına gençler için değil, çocuklar için de ciddi önerilerimiz var. Öğrenciler için yemek ve süt verilmesi, Tank-Palet Fabrikası'nın iadesi. 0-6 yaş grubuna bedelsiz kreş sağlanması ve daha bunun gibi sayabileceğim birçok şey var aslında. Saymakla bitmez. Mutabakat Metnimizde ve masamızın (Millet İttifakı) seçim beyannamesinde bunların hepsi var. Kolay erişilebiliyor. Biz CHP'ye Rize görülmemiş büyüklükte bir oy oranıyla artık uzun yıllar sonra Rize'den CHP'li en az bir milletvekilliğini sağlayacağız" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEY BU DEMOKRASİ VE HUKUK MÜCADELESİNİ YERİNE GETİREBİLMEMİZ İÇİN SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDAR KOLTUĞUNDA BULUNMASI"

Rize halkının seçim için hazır olduğunu ifade eden Ocaklı, ANKA'ya şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan şey Türkiye'de 13'üncü Cumhurbaşkanımızın bu demokrasi ve hukuk mücadelesini yerine getirebilmemiz için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar koltuğunda bulunması ve güçlü parlamenter sisteme dönüşümüz en iyi modelleme olacaktır."