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CHP PM Üyesi Baran Seyhan: Mitingler Devam Edecek

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CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, PM toplantısında mitinglerin süreceği ve mücadele stratejilerinin belirleneceğini açıkladı. İstanbul'da her çarşamba ve Türkiye'nin farklı illerinde hafta boyunca mitingler düzenlenecek.

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Seyhan, PM toplantısına ilişkin, "Bu süreçte artık daha fazla mücadele etme azim ve kararlılığımızı ifade ettik. Mitinglerimiz devam edecek. Daha önce ilan edildiği gibi her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde olacak ve gene her hafta Türkiye'nin farklı illerinde mitinglerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve tutukluluğa kadar varan süreçte mücadele hattımızı nasıl kuvvetlendireceğimizi konuştuk" dedi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, engelli kotası uygulandı. Baran Seyhan, yüzde 70 engeli nedeniyle Berker Esen'in yerine PM'ye girdi. Baran Seyhan, bugün yapılan PM toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Seyhan şunları söyledi:

"Yeni seçilen Parti Meclisimiz ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımımız yapıldı. Daha önceki MYK'mız büyük çoğunlukla korundu, sadece iki mecburi değişiklik vardı. Genel Başkanımız bundan sonra içinde bulunduğumuz bu mücadele sürecindeki ana hatları önümüze koydu. Mücadele stratejimizi konuştuk. Parti Meclisi üyelerimiz fikirlerini beyan ettiler. ve bu süreçte artık daha fazla mücadele etme azim ve kararlılığımızı ifade ettik, tüm PM üyeleri olarak.

"Mitinglerimiz devam edecek"

Bu mücadele sürecinin ana hatlarını belirtmenin dışında yapacağımız adımları da konuştuk. Mitinglerimiz devam edecek. Daha önce ilan edildiği gibi her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde olacak ve gene her hafta Türkiye'nin farklı illerinde mitinglerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle başlayan ve tutukluluğa kadar varan süreçte mücadele hattımızı nasıl kuvvetlendireceğimizi konuştuk. Bu hamlelerin etrafında her PM üyesinin bir MYK gibi, hatta bir genel başkan gibi, hatta bir Cumhurbaşkanı adayı gibi mücadelede en büyük performansı segilemesi konusunda Genel Başkanımızın öğütleri vardı ve bunun üzerine çalışma programımızı konuştuk."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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