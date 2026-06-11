CHP Parti Meclisi Toplandı

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi üyeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkez'de yapılan toplantıya Kılıçdaroğlu dahil 27 PM üyesi katıldı.

CHP Parti Meclisi 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararının ardından ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayan PM toplantısına 27 üyenin katıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamayla 28 PM üyesi istifasını açıklamıştı. İstifaların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Tüzüğü'ne işaret ederek, "'Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan, 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır.' Madde bitiyor. Bir istisnası yok. Butlan olursa, tedbir olursa, şu olursa, bu olursa diye bir şey yazmıyor. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA