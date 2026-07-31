CHP Parti Okulu, Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına döndü

(ANKARA) - CHP Parti Okulu, 2025 yılı aralık ayında ayrıldığı Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına yeniden taşındığını açıkladı.

CHP Parti Okulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışmaların 2011 yılında eski CHP Genel Merkezi binasında Bülent Ecevit Siyaset Okulu adıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, kuruluşundan bu yana on binlerce parti üyesine ulaşıldığı ve binlerce eğitim programı düzenlendiği ifade edildi.

Parti Okulu'nun 2025 yılı aralık ayında alınan kararla hizmet verdiği binadan ayrılarak CHP Genel Merkezi'ndeki bir ofise taşındığı, eğitim sınıflarının ise makam odalarına dönüştürüldüğü kaydedildi.

Parti Okulu'nun yeniden Bülent Ecevit Siyaset Okulu binasına taşındığı belirtilen açıklamada, makam odası olarak kullanılan bölümlerin tekrar sınıfa dönüştürüleceği ve eğitim alanlarının yeni donanımlarla güçlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Güçlü örgüt, nitelikli eğitimle; iktidar yürüyüşü ise bilinçli ve örgütlü kadrolarla mümkündür." ifadelerine yer verildi.

CHP Parti Okulu, eğitim faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA