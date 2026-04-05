CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP, rüşvet soruşturması kapsamında sevgilisiyle otel odasındayken gözaltına alınıp tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

  • CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
  • Uşak Valiliği, Özkan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye'nin gündemine oturan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet soruşturması kapsamında sevgilisiyle otel odasındayken gözaltına alınan ve sonraki süreçte tutuklanan Yalım, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. 

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini bildirdi.

"ÖZKAN YALIM DİNLENDİ, KARAR VERİLDİ"

Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi'ne operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması ve o anlardan itibaren mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK'de bir disiplin işlemi başlatılmasında oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda iki parti meclisi üyesi arkadaşımız görevlendirildi. Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi. Kendisi ile ilgili tüm belgeler, tutanaklar incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilmiş oldu."

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım, 31 Mart tarihinde ise İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç kapsamında ise Uşak Valiliği, tutuklanan Yalım yerine belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da saat 14.00'te Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Çağla Taşcı
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Şimdi adama ayıp ettiniz . Bir eğlence mekanınız olmasın mı ..))

Haber YorumlarıMehmet Karacan:

Özgüre Silivri hayırlı olsun

Haber YorumlarıEmre emre:

Biraz Daha bekleyin ya,Belki bi kaç sevgilisi daha çıkardı ortaya

Haber YorumlarıSoldier man:

Özkan konuşur, özgüre Silivri Yolu göründü

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Geç Bor'un pazarı sürün kendinizi Niğde'ye......

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

