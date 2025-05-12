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CHP Otobüsü Şoförüne 13 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

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Ankara'da polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen CHP otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 6 Ekim'de yapılacak.

ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt, 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

CHP parti otobüsü şoförü Gökhan Gülyurt hakkında 23 Nisan'da polisin 'dur' ihtarına uymamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökhan Gülyurt, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Gökhan Gülyurt, 'Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülyurt hakkında iddianame hazırladı. Savcılık, Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ankara 72'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Gülyurt hakkında hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. İddianame kabul edilirken, ilk duruşma için 6 Ekim'de görülecek.

CHP Otobüsü Şoförüne 13 Yıl 6 Ay Hapis İstemi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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