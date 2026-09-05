Haberler

Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne'de alabora olan gemide 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi, 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi.

DÜN BULUNAN İKİ KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaşmıştı.

Üstel, gemi enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşına ilişkin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Üstel, hayatını kaybeden Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, çalışmalardan fotoğraflar da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi

Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

Köprü ve otoyollarla ilgili yeni karar Resmi Gazete'de
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hava sahamızda destursuz gezen ihalardan sonra Bu gemiler vurulmuş olabilir bir şey yapılamayacağı için Karadenizdeki onlarca vurulan gemi ve ölen vatandaşlardan sonra Gürcistan'da düşen askeri onlarca asker Ankara'da Libya askeri uçağı İsrail vurmuş olabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Bu kasabaya Türkler akın ediyor

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu da yaşamıştı! Buraya Türkler akın ediyor
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı