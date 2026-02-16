Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Osmancık İlçe Teşkilatının yeni hizmet binası açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Osmancık İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katıldığı törenle hizmete girdi. İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, genel merkezin desteğiyle hazırlanan binanın hayırlı olmasını diledi.

CHP Osmancık İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki yeni parti merkezinin açılış törenine CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile partili yöneticiler ve üyeler katıldı.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, törende yaptığı konuşmada, yeni ilçe teşkilatı binasının genel merkezin ve partililerin desteğiyle hazırlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP milletvekilleri Enginyurt ve Tahtasız da konuşmalarda yeni ilçe teşkilatı binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı