CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 2024 bütçesini reddetti

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu'nda, "Bu şartlar altında 2024 bütçesini reddediyoruz. Merkezi hükümet bütçesini yapan da bu bütçeyi hortumlayanlar da aynı siyasi ittifakın müttefikidir. Biz bu ayrımcı, rantçı bütçeye ret oyu veriyoruz. 31 Mart 2024'te yerel yönetimler seçimleriyle birlikte bu haksızlığa son vereceğiz. Halkın iktidarını yeniden kuracağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10. maddesi üzerine konuşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, şunları söyledi:

"21 YILDIR BELEDİYELERİN İÇİNİ BOŞALTMAK VE MUHALEFET BELEDİYELERİNE VESAYET KURMAK İÇİN KANUN ÇIKARTIYOR, BÜTÇE YAPIYORSUNUZ"

"AKP'nin adında geçen adaletin 'A'sı dahi olmadığı bu bütçe, bir rant bütçesidir. 21 yıldır belediyelerin içini boşaltmak ve muhalefet belediyelerine vesayet kurmak için kanun çıkartıyor, bütçe yapıyorsunuz. 2013 yılında Ordu'yu, seçmen taşıyarak büyükşehir yaptınız. Hani hizmetler büyüyecekti, gelen kaynaklar çok olacaktı diye herkes beklenti içine girdi ama sadece sorunlar büyüdü. Kırsalın içini boşalttınız. Birçok kent tüzel kişiliğine el koyarak oradaki çiftçiyi mağdur ettiniz. Bütün belediyelere vesayet koydunuz, yetkilerini gasp ederek vatandaşın anayasal hakkını elinden aldınız.

"CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNİZE KAMUNUN HER TÜRLÜ İMKANINI SUNDUNUZ AMA MUHALEFET BELEDİYESİNE ZIRNIK KOKLATTINIZ"

Cumhur İttifakı belediyelerinize kamunun her türlü imkanını sundunuz ama muhalefet belediyesine zırnık koklattınız, borçlandırma yetkisini dahi alma hakkını elinden aldınız. Maalesef şu anda belediyelerimiz borç batağı içerisinde. Bir İller Bankası var ki belediyelerden ayrılan kaynakla finanse edilen, tam bir ayrıştırmanın içerisinde. Özellikle bağışların yüzde 92'sini Cumhur İttifakı belediyelerine yapıyor. Bu ayrıştırmacılık değil de nedir? İller Bankası'ndan şu anda bizim belediyelerimize kredi dahi verilmiyor. Bir Türkiye Belediyeler Birliği var ki belediyelerin bütçesinden kesilerek kaynak oluşturuluyor, hibelerinin yüzde 97'si Cumhur İttifakı belediyelerine. Siz sadece belediye başkanlarını cezalandırmıyorsunuz, orada yaşayan vatandaşları da cezalandırıyorsunuz. Bu vicdansızlığı da maalesef yapıyorsunuz.

"BURADA BARİ PARTİZANLIK YAPMAYIN. DİRİ ÜZERİNDEN YAPIYORUNUZ ÖLÜLERİMİZE BARİ SAYGI GÖSTERİN"

İzmir Büyükşehir Belediyemizin mezarlık tahsisleri bakanlık tarafından bekletiliyor. Tahsisi için başvurulan arazilerin toplam genişliği 790 bin metrekare. Buraya sonuçta ölüler defin olacak bu acil bir iş. Burada bari partizanlık yapmayın. Diri üzerinden yapıyorsunuz ölülerimize bari saygı gösterin, ölüleri bile cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Aynı süreçte ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezası alan 2 belediyeye hala dokunmadınız, hiçbir işlem yapmıyorsunuz.

"YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI'NIN BİR AN ÖNCE KURULMASI LAZIM"

Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın bir an önce kurulması lazım. Yerel yönetimler çok önemli. Bir an önce de Yerel Yönetimler Yasasıyla ilgili sorunları çözecek, yerinden yönetimi güçlendirecek bir iradeyi de ortaya koymak gerekir. Bu şartlar altında 2024 bütçesini reddediyoruz. Merkezi hükümet bütçesini yapan da bu bütçeyi hortumlayanlar da aynı siyasi ittifakın müttefikidir. Biz bu ayrımcı, rantçı bütçeye ret oyu veriyoruz. 31 Mart 2024'te yerel yönetimler seçimleriyle birlikte bu haksızlığa son vereceğiz. Halkın iktidarını yeniden kuracağız."