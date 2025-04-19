CHP'nin Yozgat Mitinginde 'Artık Yeter' Mesajı

(YOZGAT) – CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Buraya köylü, çiftçi, gençler geliyor. 'Artık yeter' demek için geliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başarır, şöyle konuştu:

"Ne Yozgat ne de başka bir ilimiz hiç kimsenin kalesi değil. Türkiye, Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Misak-ı Milli'nin kalesi. Türkiye hepimizin. Yozgat'tayız. Müthiş bir yağmur var ama binlerce insan akın akın buraya geliyor. Buraya köylü, çiftçi, gençler geliyor. 'Artık yeter' demek için geliyor. 'Biz kimseye mecbur değiliz' diyorlar. 'Biz 86 milyon kişiyiz, tek kişiye mecbur değiliz' diyor. Bu dakikadan sonra bize oy veren de vermeyen de 86 milyon bizimdir. Beraberiz. Yeni bir Türkiye'ye, yeni bir dünyaya, herkesi kucaklayacak bir sisteme hep beraber yürüyoruz."