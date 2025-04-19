Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

CHP'nin Yozgat Mitinginde 'Artık Yeter' Mesajı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yozgat'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde, katılımcıların artan taleplerini dile getirdi. Başarır, Türkiye'nin kimsenin kalesi olmadığını vurguladı ve herkesin 86 milyon olarak birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

(YOZGAT) – CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Buraya köylü, çiftçi, gençler geliyor. 'Artık yeter' demek için geliyor" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Başarır, şöyle konuştu:

"Ne Yozgat ne de başka bir ilimiz hiç kimsenin kalesi değil. Türkiye, Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Misak-ı Milli'nin kalesi. Türkiye hepimizin. Yozgat'tayız. Müthiş bir yağmur var ama binlerce insan akın akın buraya geliyor. Buraya köylü, çiftçi, gençler geliyor. 'Artık yeter' demek için geliyor. 'Biz kimseye mecbur değiliz' diyorlar. 'Biz 86 milyon kişiyiz, tek kişiye mecbur değiliz' diyor. Bu dakikadan sonra bize oy veren de vermeyen de 86 milyon bizimdir. Beraberiz. Yeni bir Türkiye'ye, yeni bir dünyaya, herkesi kucaklayacak bir sisteme hep beraber yürüyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.