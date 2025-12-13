Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin yeni gölge kabinesi yarın açıklanacak. Yeni hazırlanan parti programını Türkiye'ye tanıtacak olan gölge kabinede Murat Bakan, Gamze Taşcıer, Sevgi Kılıç ve Suat Özçağdaş'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılırken son kurultayda PM'ye giren Kerim Rota ve Şule Özsoy Boyunsuz'a da gölge kabinede yer verilmesi bekleniyor.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'da delege tarafından seçilen ve partiyi iktidara taşıyacağı söylenen yeni kadrosu içinden belirlenen MYK'nın ardından parti programını Türkiye'nin dört bir yanına taşıması için oluşturulan gölge kabine yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) altında çalışmalarını sürdürecek gölge kabine üyeleri, parti programı üzerine çalışmalar yürütecek ve farklı illerde düzenlenen toplantılarla programı tanıtacak, ardından hükümet programını oluşturacak.

Kurultay öncesinde MYK içerisinde yer alan gölge bakanlar bu kez MYK'da yer almayacak. Kurultay öncesinde İçişleri Gölge Bakanlığı görevini yürüten İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanlığı görevini yürüten Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gençlik ve Spor Gölge Bakanlığı görevini yürüten Sevgi Kılıç ve Milli Eğitim Gölge Bakanlığı görevini yürüten İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bunun yanında gölge kabinye TBMM grubundan ve Parti Meclisi'nden takviyelerin yapılması bekleniyor. Son kurultayda PM'ye giren Kerim Rota'nın Hazine ve Maliye Gölge Bakanı, Şule Özsoy Boyunsuz'un da Adalet Gölge Bakanı olacağı ifade ediliyor. Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Gölge Bakanı olarak görev yapması bekleniyor. Uzmanlık alanlarına göre, PM ve TBMM grubunun dışından da kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin gölge kabineye eklenerek partiye yeni dönemde güç katması amaçlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık edeceği gölge kabinenin iki haftada bir toplanması, ilk toplantısının ise 16 Aralık Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.