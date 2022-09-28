CHP'nin Seçim Kanunu Başvurusuna Aym'den Oyçokluğuyla Ret Kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Cumhurbaşkanını propaganda yasağının dışında tutan ve seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanını propaganda yasağının dışında tutan ve seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu ile ilgili yaptığı iptal başvurusunu bugün görüştü. Yüksek Mahkeme, başvuruya oyçokluğu ile ret kararı verdi.

AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan ve yasalaşan Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliğinde, ittifak partilerinin milletvekillerinin hesaplanma sisteminde yenilik öngörüyordu. Yasa ile il ve ilçe seçim kurullarında "en kıdemli hakim"in görev alması zorunluluğu kaldırılıyordu. Ayrıca cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuluyordu.

CHP grubu, yasanın seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istemişti. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurusunda, şu görüşlere yer vermişti:

"7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması) başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir."