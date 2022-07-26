CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt: Katılmayacağız

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu gelişme üzerine bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin teklifini nezaketsizlik olarak değerlendirdi ve toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Mahir Ünal'ın açıklamarı şöyle:

Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durumdalar. Aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icraatdir. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar. Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.

"20 YILDIR İKTİDAR OLAN İRADEYE SAYGI DUYMANIZ GEREKİR"

Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir.Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar. Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.

"SİYASİ ŞOVA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle bundan sonraki sorunlara yönelik çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kendi ittifak ortaklarına bile bilgi verme gereği duymayan sadece belli bir sağlık gibi hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dün yaptığımızı MYK'da katılmama kararımızı aldık. Bunu da zaten dün kamuoyu ile paylaştık.

"SİYASİ NEZAKETSİZLİKLERİN KARŞISINDAYIZ"

Biz Meclis iradesine son derece saygılıyız. 600 vekilin iradesine saygı duyup parti grupları ile bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu. Meclis çalışmaya başladığında Meclis'i çalıştırmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Şova dönüştürmelerinin ve siyasi nezaketsizliklerinin karşısındayız. TBMM 1 Ekim itibariyle çalışmalarına başlar. Bu sürede biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'te milletimizin sorunlarını çözecek kapasite ile hareket ettik her daim. Meclis çalışmaya başladığında gündemimizde olan konular çerçevesinde bu da gündeme gelecektir."