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CHP'nin Maskotu Şero Hayatını Kaybetti

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CHP Genel Merkezi'nin maskotu olan kedi Şero, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Veteriner hekim, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamadığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nin maskotu olan Şero, tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi. Şero'nun veterineri Tarkan Özçetin yaptığı açıklamada, "Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir" dedi.

CHP'nin maskotu haline gelen ve genel merkezinin inşaatından bu yana parti binasında bakılan kedi "Şero" tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi.

"Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz"

Şero'nun gözlem altında tutulduğu kedi hastanesinin başhekimi veteriner Tarkan Özçetin, Şero'nun yapılan tıbb müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Özçetin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük üzüntüyle bildiriyoruz ki, 20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi ŞERO, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından bu sabah itibarıyla hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan İleri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan ŞERO, tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır.

Şero'nun tıbbi süreci titizlikle takip edilmiş, en ileri teknolojiler ve uzman kadromuzun desteğiyle gereken her türlü tedavi uygulanmıştır. Ancak, yaşa bağlı gelişen kronik sağlık sorunları sonucunda, sabah saatlerinde yaşamını yitirmiştir. Başta CHP Ailesi, tüm sevdiklerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP'nin Maskotu Şero Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel

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