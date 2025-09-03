CHP'nin İstanbul Yönetiminin Görevden Alınması: Siyasi ve Hukuki Tartışmalar

Muhabir: Halil YATAR

(ANKARA) - CHP İstanbul 38. Olağan İl Yönetimi'nin tedbiren görevden alınması kararına tepkiler sürerken, 2016 yılında MHP'de muhaliflerin yaşadığı kurultay süreci yeniden gündeme geldi. O dönemde MHP'li muhaliflerin avukatı olan ve süreci yakından takip eden Feridun Bahşi, CHP'de yaşananların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu belirterek, "Bu bir mahkeme kararı değil, siyaseti dizayn etme kararıdır" dedi.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına tepkiler sürüyor.

Bu kararın, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınması, MHP'li muhaliflerin 2016'da aldıkları olağanüstü kongre kararını iptal eden mahkeme kararını akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "MHP'nin gelmekte olan kongresini, seçimli kongresini iptal ettirip, bu yönetimi MHP'nin başında tutan, Meral Akşener ve ekibinin de partiden ayrılması bir asliye hukuk mahkemesinin marifetiyle oldu. Buna da AK Partililer aracılık ettiler. Sonra da MHP'yi iktidarlarına yedeklediler. Bunu bilmeyen mi var? MHP'nin bunun diyetini ödemediğini bilmeyen mi var" diyerek hatırlatmıştı.

"Aslında bir tespit davasıydı. Yani 'imzalar doğrudur ve şu üç kişi de Kurultay'ı yapsın' anlamında bir karar bekleniyordu"

O dönemde muhaliflerin avukatı olarak yargı süreçlerini takip eden Feridun Bahşi, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

MHP'nin, 1 Kasım 2015 seçimlerinden yenilgiyle çıkması üzerine partide bir rahatsızlık oluştuğunu, 80 olan milletvekili sayısının 40'a düştüğünü, bu rahatsızlıktan dolayı da parti içerisinde bu durumun değerlendirilmesi için bir hareket başlatıldığını söyleyen Bahşi, hareketin, başta Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Ogan olmak üzere bütün delegelere yansıdığını, delegelerden kurultay için imza toplama sürecine gidildiğini ve kurultay toplamak için gerekli olan imzanın 4-5 katı bir imza toplandığını, imzaların noter aracılığıyla MHP Genel Merkezi yönetimine teslim edildiğini anlattı. Bahşi, sürece ilişkin şunları söyledi:

"Yasalar gereği MHP yönetiminin, bir ay içerisinde kurultay kararı alması gerekiyordu. Almayınca Sulh Hukuk Mahkemesi'nden imzaların doğruluğunun tespitiyle 3 kişilik bir Kurultay yapmak üzere çağrı heyeti atanması talebiyle dava açıldı. Bu aslında bir tespit davasıydı. Yani 'imzalar doğrudur ve şu üç kişi de Kurultay'ı yapsın' anlamında bir karar bekleniyordu. Nitekim bu karar verildi. Kararın temyiz kabiliyeti olmamasına rağmen müdahalelerle bu karar temyiz edildi. 15 Mayıs 2016 tarihine kurultay günü belirlendiği halde alakasız yerlerden; Tosya'dan, Gemerek'ten, Kayseri'nin bir ilçesinden tedbir kararları geldi. Halbuki Yargıtay'daki bir dosya ile ilgili kararı veren mahkeme de dahil hiçbir kurul, yargı organı herhangi bir tedbir kararı yada başka bir karar veremez. Bu amir hükümdür. Buna rağmen özellikle Gemerek'ten verilen karara Ankara Emniyet Müdürlüğü, Valiliği ve Adalet Bakanlığı müdahale ederek tedbirin uygulanması yoluna gittiler. ve bizim bir otelde yapılmasını kararlaştırdığımız kurultay için otele giden yolu kesilerek girişimiz engellendi. Daha sonra 19 Haziran'da biz o Kurultayı yaptık, Tüzük değişikliği yaptık. Ancak MHP merkez yönetimi Kurultay'a herhangi bir itiraz etmeyeceğini bildirdiği halde Devlet Bahçeli'nin tabiriyle 'Helal süt emmiş bir Anadolu çocuğu' yani Cemal Enginyurt, Kurultay'ın iptali için dava açtı. Bu dava da aslında hukuksuz bir davaydı."

"Türkiye'de hak, hukuk, adalet, yasa tamamen ortadan kaldırıldı"

Feridun Bahşi, o gün hiçbir delil toplanmadan dava kabul edilerek Kurultayın iptal edildiğini belirterek, "MHP'nin bu süreçte yaşadığı tüm hukuksuzluklar ve buna ilişkin belgeler hala bende" dedi.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin İstanbul Kongresine yönelik dün verdiği kararın MHP Kurultay'ında yaşanan olaylardan çok daha farklı olduğunu söyleyen Bahşi, şöyle devam etti:

"Çok daha net yasa dışı. MHP'de yaşananlar yasa dışı değil miydi? Tabii ki yasa dışıydı, hukuksuzdu, adil olmayan bir süreçti. Ama bu tamamen Aslyei Hukuk Mahkemesi'nin yetkileri dışında kalan bir hususta karar vermesiydi. Bu tamamen siyasi bir karar. Bir şeyleri dizayn etme, siyaseti dizayn etme, CHP'yi dizayn etme kararlılığı çerçevesinde gelişen olaylar. Bunlar hukuk devletinde yaşanmaması gereken bir süreç ama maalesef Türkiye'de hak, hukuk, adalet, yasa tamamen ortadan kaldırıldı. Değişik bir süreç yaşıyoruz. İnşallah Türkiye'nin bugünleri atlatır ve normal hukuk sürecine girer."