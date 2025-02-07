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CHP'nin "Gazze yürüyüşü" başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

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ABD Başkanı Trump'ın, Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını açıklamasının ardından, Galata Köprüsü'nde "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" yapma kararı alan CHP'nin başvurusunu İstanbul Valiliği reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını açıklamasının yankıları sürerken, CHP dikkat çeken bir harekete imza attı. CHP, 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın açıklamasına tepki göstermek için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

CHP'NİN GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE VALİLİKTEN İZİN YOK

İstanbul Valiliği, söz konusu yürüyüşe izin vermedi. Valiliğin CHP'nin talebine yanıt verdiği açıklamasında, "İlimiz sınırları dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahları Valiliğimizce belirlenerek ilan edilmiş olup, basın açıklaması ve yürüyüş düzenlemek istenilen alan Valiliğimizce belirlenerek ilan edilen alanlardan olmadığından talebiniz değerlendirmeye alınmamıştır" denildi.

CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

TRUMP'IN "GAZZE" PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

CHP'nin
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAbdurrahman yiğitoğlu:

bu yürüyüş niyetinin samimi olmadığını düşünen sanırım sadece ben değilim. kardeşlerimizin hakkını savunacaksanız önce ümmetce düşünmelisiniz, iradeniz her yerde öyle olmalı, müslüman türk olmasınız putperest türk ateist türk en fazla şov yapar.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Damatlara izin var Atatürk ün partisine izin yok.

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Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Ses cikarmassa Chp neden Filistine sahib çıkmıyor dersiniz ses cikarsa samimi degil diyorsunuz ne yapacak chp

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Haber YorumlarıRevolver:

gazze için yürüyüş yapmak ta sadece bir partinin tekelinde.. onlar da bu ekmeği paylaşmak istemiyor..

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Haber YorumlarıSa Sa:

Bütün halk merak ediyoruz nedir ne değildir, Bob başkanlığı hakkında, doğru ve hızlı şekilde, mutabıkından bilgilendirme istiyoruz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hımmm

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Haber YorumlarıEthem Karabag:

Gazzeyi savunmak a parti b parti Türk Müslüman olmaya gerek yok insan olmak yeterli orda işgal zulüm var her insanım diyen herkesin görevi Yahudi zaten görevini yapıyor bizde görevimizi yapsak zulüm biter inşallah

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Münafık bu akklar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÖTMEKTEN BAŞKA İŞE YARAMAYAN KART HOROZU KESİP PİLAVLA BERABER AKŞAM YEMEĞİ YAPARLAR

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