CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu

CHP Eskişehir İl Başkanlığına Talat Yalaz seçildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, mayıs ayında iki önemli seçim geçirdiklerini belirterek, parti olarak 25,5 milyon vatandaşın oyunu aldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her 2 kişiden birinin tercih ettiği aday olduğunu kaydeden Dinçer, "Ama olmadı, kazanamadık. Umudumuz büyüktü, kaybettiğimiz için de yıkımımız da büyük oldu." dedi.

Dünyada 100 yıllık partilerin çok nadir olduğunu dile getiren Dinçer, "Biz de o nadir partilerden birinin üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ben buradaki bütün üyelerimizi biliyorum ki o çınarı ne kadar sallamaya kalkarsa kalksın, o çınardan bir tane yaprak bile aşağıya düşüremeyecektir. 25,5 milyon insan mayıs ayında bize inandı. 25,5 milyon insanın umudu olduk. Şimdi daha önemli görevlerimiz var. Biz bu 25,5 milyon insana umut olduysak bu umudu daha da büyütmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kongrelerin sadece yönetim organlarını belirleyen seçimler olmadığını söyleyen Dinçer, "Bu kongrelerde danışma kurulları eksikliklerimizi, aksaklıklarımızı, yapamadıklarımızı veya yapmamız gerekenleri konuşacağımız, tartışacağımız, muhasebemizi yapacağımız ve yoldaşlık hukuku, nezaketi içerisinde yine bu kapıdan kol kola çıkacağımız yerlerdir. O yüzden bu toplantılar çok önemlidir. Bu kongrelerin önemi büyüktür. Ben inanıyorum ki bugün burada hepimiz, yaşanan aksaklıkları, eksiklikleri ve önümüzdeki yerel seçime dair neler yapmamız gerektiği noktasında hepinizin çok güzel fikirleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İl Başkanı Recep Taşel ise partilerinin yaklaşık 3,5 aydır sürekli bir tartışma içerisinde ve gündemde olduğunu ifade etti.

Kongrelerinin yeni bir yol çizilmesi için önemli toplantılar olduğunu dile getiren Taşel, "Buradan çıkacak sonuçlar çok değerlidir, partimizin yönünü belirleyecektir. Bildiğiniz gibi ilçe kongrelerimizi bitirdik. Eskişehir'de 7 ilçe başkanımızda bir değişiklik oldu. Şimdi de il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bizim büyük organımız kurultaya buradan seçilecek arkadaşlar aslında bir yön verecekler. Bu tartışmaların büyük bir kısmı da büyük kurultayımızda nihayet bulacak." diye konuştu.

"Bizi ilçelerimizle birbirimize düşürdüler"

Kongre öncesi genel merkeze ön seçim isteğini ilettiğini belirten Taşel, "Bir söyledim. İki söyledim. Üç söyledim. Bir uyarı daha verme ihtiyacı duydum. 'Bakın ön seçim olmazsa en doğal hakkım olan milletvekilliğine aday olmayacağım. Buradan bir mesaj veriyorum size, bunu anlayın' dedim. Ne oldu? Yalandan biri bize 'Aranızda aman sandık kurmadan bir değerlendirme yapın. İttifak var. İttifak nedeniyle tüzüğümüzde de madde var. Ön seçim olamaz.' Yaptılar, ne yaptılar biliyor musunuz? Bizi ilçelerimizle birbirimize düşürdüler. O çıkan listeyi de hiçbir şekilde dikkate almadılar. Cumhuriyet Halk Partililer Eskişehir'de 25 yıldır seçilme hakkını kullanamıyor. Kral çıplaktır." ifadelerini kullandı.

"İki yıldır genel başkanımla görüşmüyorum"

Oligarşik sistemi, dikey örgütlenmeyi sorguladığına dikkati çeken Taşel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bizim başımızın belasıdır. Bizi duvara toslatır. Gelin hep birlikte 100. yılımızda bu mayınları birlikte temizleyelim. Hiçbir arkadaşımızı, farklı düşünen yol arkadaşımızı da dışarıda bırakmadan bu dikey örgütlenmeyi bitirelim, çoğulculaşalım. Bakın örgütler çok örselendi. Memur yaptılar bizi. İki yıldır genel başkanımla görüşmüyorum. Genel seçimleri kaybettikten sonra il başkanları toplantısı yaptık. Benim fikrime başvurulmadı. Yukarıda düzen kurulmuş. Danışman kadroları var. Parti bu düşünceler doğrultusunda ilerliyor. Değerli olsaydı örgütlerimiz, değer verilseydi, fikirleri sorulsaydı inanın örgütler bu 2 puanı getirirdi. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olurdu."

"Belediye başkanı il başkanının altındadır ama örseliyor" diyen Taşel, şunları kaydetti:

"3,5 yıldır yaşıyorum, olmaz. Milletvekili önce belediyeyi ziyaret ediyor. Ankara'ya gidiyor. Belediyelerin örgüt üzerindeki maddi manevi tahakkümü bitmelidir. Üye özgür iradesiyle seçme seçilme hakkını kullanabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi 100. yılında altın derecede bir mayın temizlemesi yapmalıdır. Sayın Genel Başkanı değersizleştirerek ya da her gün tartıştırarak Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkmaz."

Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Dinçer'in yaptığı kongrede "Çarşaf liste" yöntemi kabul edildi. Protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Figen Kahya ile Talat Yalaz'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, delegenin 317 oyunu alan Yalaz yeni il başkanı seçildi. Figen Kahya ise 254 oyda kaldı.