CHP'nin 102. Yıldönümü Töreninde Gürsel Tekin Açıklamalarda Bulundu

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 102'nci yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Gürsel Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, "Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz." dedi.

Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin "Bizim inisiyatifimiz dışında gelişen manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP'lileri, CHP'ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız genel merkezimizde de partili arkadaşlarımızla kucaklaşacğız. Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışması içine girmek istemiyoruz." dedi. Dün kendisine gösterilen tepkileri de değerlendiren Tekin, "Canları sağolsun demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahçup etmeyeceğiz." diye konuştu.