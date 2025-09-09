Haberler

CHP'nin 102. Yıl Dönümü Töreni Taksim'de Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanında düzenlenen törende Genel Başkan Özgür Özel hazır bulundu. Tören, Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL TAKSİM CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDEKİ TÖRENE KATILDI - 5 / Ek görüntüyle

Canan İLARSLAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleniyor. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleniyor.

Saat 14.00'te başlayan törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra mahkeme kararıyla atanan geçici kurulda yer alan Gürsel Tekin'in de katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar kapsamında anıt önünde çelenk getirildi; ses sistemi kuruldu ve anıt önüne kürsü yerleştirildi. Anıt çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT 14.00 SIRALARINDA GELDİ

Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 14.00 sıralarında geldi. Özel'e CHP'li milletvekillerinin yanı sıra Özgür Çelik de eşlik etti. Özel partililerle tokalaştıktan sonra törenin yapılacağı alana geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Emniyet Müdürü Arslan'a gönderdiği paraları böyle savundu: Canı sağ olsun

Emniyet müdürüne gönderdiği para soruldu, savunması hayli tuhaf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.