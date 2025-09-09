CHP'nin 102. Yıl Dönümü Töreni Taksim'de Gerçekleşti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanında düzenlenen törende Genel Başkan Özgür Özel hazır bulundu. Tören, Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL TAKSİM CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDEKİ TÖRENE KATILDI - 5 / Ek görüntüyle
Canan İLARSLAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleniyor. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenleniyor.
Saat 14.00'te başlayan törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra mahkeme kararıyla atanan geçici kurulda yer alan Gürsel Tekin'in de katılması bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar kapsamında anıt önünde çelenk getirildi; ses sistemi kuruldu ve anıt önüne kürsü yerleştirildi. Anıt çevresinde Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
ÖZGÜR ÖZEL SAAT 14.00 SIRALARINDA GELDİ
Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 14.00 sıralarında geldi. Özel'e CHP'li milletvekillerinin yanı sıra Özgür Çelik de eşlik etti. Özel partililerle tokalaştıktan sonra törenin yapılacağı alana geçti