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Chp: Biz NATO İttifakının Üyesiyiz Ama Kimsenin İleri Karakolu, Taşeronu Değiliz

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CHP, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO ittifakına üye olduklarını ancak kimsenin ileri karakolu veya taşeronu olmadıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız açıktır: Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz" ifadesine yer verildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından NATO ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız açıktır: Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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