Chp: Biz NATO İttifakının Üyesiyiz Ama Kimsenin İleri Karakolu, Taşeronu Değiliz

(ANKARA) - CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız açıktır: Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz" ifadesine yer verildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından NATO ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımız açıktır: Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA