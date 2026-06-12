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CHP Myk, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda grup başkanvekillikleri ve parti suçu işlediği iddia edilen il başkanları ile milletvekillerinin durumu ele alınıyor.

(ANKARA) - CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, boşalan Grup Başkanvekillikleri ve "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınması bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'na ilişkin tutum bulunuyor.

Toplantıda "parti suçu" işlediği iddia edilen ve aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumunun ele alınabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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