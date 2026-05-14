Chp, Milli Parklar Kanunu'nu Aym'ye Taşıdı: "Bu Yasayla Milli Parklar Lokantaya Dönüştürülüyor"

(ANKARA) - CHP, milli parkları imara açan Milli Parklar Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan bazı değişiliklerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu yasayla milli parklar adeta bir lokantaya dönüştürülüyor. Bu yasa, bir milli park restoranı, bir milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları" dedi.

CHP, milli parkları imara açan Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuru, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Doğan Demir ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever tarafından yapıldı.

Başvurunun ardından açıklama yapan Günaydın, milli parkların bilimsel, kültürel ve estetik değerler açısından nadir bulunan, devletçe koruma altına alınan alanlar olduğunu, bu alanların korunmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de yutak alanların "vahşice tüketildiğini" söyleyen Günaydın, "Çayırlar, meralar, milli parklar; buralar tüketildikçe, buralar betonlaştıkça, buralar amaç dışı kullanıldıkça iklim değişimi, mevsim anomalileri, yağışların daha az alınması peş peşe geliyor" dedi.

"MİLLİ PARK İÇERİSİNDE PETROL DE ARAYABİLİRSİN"

Milli Parklar Kanunu'na dair bilgi veren Günaydın, "Milli parkları adeta sıradan alanlar gibi her türlü tesisin yapımına açık hale getiriyor. Milli parkın içerisinde petrol de arayabilirsin, doğal gaz da arayabilirsin, elektrik iletim hattı da geçirebilirsin, lokanta da restoran açabilirsin, turistik tesisler yapabilirsin. O halde milli parkın nerede korunması gereken özelliği kaldı? Burada öyle ileriye gidiyorlar ki örneğin milli parkta herhangi bir şekilde yasaya aykırı olarak yapılmış bir bina varsa ve bu bina teslim edilmişse, tespit edilmişse Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı burayı hukuk kararına ihtiyaç olmadan tespit edebiliyor, boşalttırabiliyor sonra yıkıyor mu sanıyorsunuz? Eski haline döndürüyor mu sanıyorsunuz? Hayır. Kendisi kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin milli parkların ziyarete açılmasına karşı olmadığını söyleyen Günaydın, bunun parkların korunması şartına bağlı olduğunu belirtti. CHP'nin yapıcı muhalefetine rağmen yasanın AK Parti tarafından korunarak kabul edildiğini hatırlatan Günaydın, "Bu yasayla milli parklar adeta bir lokantaya dönüştürülüyor. Bu yasa, bir milli park restoranı, bir milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir" dedi.

GÜNAYDIN'DAN AYM'YE ÇAĞRI

Türkiye'nin doğasının bozulmadan nesiller arasında adalet ilkesi uyarınca aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Günaydın, "Biz Anayasa Mahkemesi'ni de 12 yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını vererek milli parklara tecavüzü öncelikle önlemesini, ardından da zamanında bir iptal kararı vererek milli parkları korumaya katkı sunmasını bekliyoruz ve göreve davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA