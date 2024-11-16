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CHP Milletvekillerinden Nizip Belediye Başkanı'na Ziyaret

CHP Milletvekillerinden Nizip Belediye Başkanı'na Ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret ederek, belediyenin kalkınma projeleri ve halkın yaşam kalitesini artırma hedefleri hakkında bilgi aldılar.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Doğan, ziyarette, Nizip'in kalkınması ve halkın yaşam kalitesinin artırılması adına yürüttükleri söyledi.

Milletvekili Mahir Polat ise belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Yerel yönetimlerin, halkla doğrudan temas içinde olmasının çok değerli olduğunu ifade eden Polat, hizmetlerinden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Milletvekili Şeref Arpacı ise "Nizip'teki projeler, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacı güdüyor. CHP olarak bu süreçte elimizden gelen desteği sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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