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CHP Milletvekillerinden Bakan Güler'e Protesto

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CHP milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini protesto etti ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarak destek mesajları verdiler.

(TBMM) - CHP milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Yaşar Güler'i, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesini nedeniyle protesto etti. Milletvekilleri, Bakan Güler'e, "Teğmenlerimize sahip çıkın", "Fesli Kadir'in değil, Atatürk'ün askerleriyiz. Genç teğmenlerimizin yanındayız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i protesto etti. CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde oturdukları masalara, "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizleri koydu. CHP'li milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i bu dövizlerle karşıladı. Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP'li milletvekilleriyle de tokalaştı. Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı" derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de "Teğmenlerimize sahip çıkın" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, "2023'e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir'in değil Atatürk'ün askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Trikupis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç değil, onurdur. Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri... Ergenokan'da, Balyoz'da yurtsever ve Atatürkçü subaylar cezaevine atılarak, mahkeme yoluyla tasfiye edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece 5 teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçüler bir sopa gösteriliyor" diye konuştu.

CHP Milletvekillerinden Bakan Güler'e Protesto
Kaynak: ANKA / Güncel
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