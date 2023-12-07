CHP Milletvekilleri Batman'da açıklama yaptı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Batman'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Demir, Batman'a istişarelerde bulunmak üzere geldiklerini belirtirken, Kasap ise yerel seçim öncesi çalışacaklarını vurguladı ve sosyal belediyeciliği tesis etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Batman'da açıklama yaptı.

CHP Batman İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, gerekli istişarelerde bulunmak üzere Batman'a geldiklerini söyledi.

Kasap ise yerel seçim öncesi canla başla çalışacaklarını belirtti.

Bu amaçla genel merkezin görevlendirmesiyle Batman'da bulunduklarını aktaran Kasap, Batman başta olmak üzere tüm ilçelerde iddialı olduklarını kaydetti.

Kasap, "Sosyal belediyeciliği tesis etmemiz gerekiyor. En güçlü adayları çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.