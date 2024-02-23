CHP Milletvekili Türker Ateş: 2023 yılında kesilen para cezalarının tahsilatı düşük

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 yılında vatandaşa kesilen para cezalarındaki tahsilatın düşüklüğüne dikkat çekerek, "2023 yılının tamamında bütçe hedefinde belirlenenden yedi kat daha fazla para cezası kesildi. Yine de iktidarın eli boş kaldı. Ekonomik kriz nedeniyle tahsil edilen ceza miktarı çok sınırlı. Bütçe açıkları para cezaları ile kapanmaz. 2023 yılında kesilen her 100 liralık para cezasının yalnızca 11 lirası tahsil edilebildi. Ekonomik krizden bunalan vatandaşlar cezalar nedeniyle nefes alamaz duruma geldi. Yerel seçim sonrası kesilecek cezaların artması kaçınılmaz. Oysa ki cezalar belirlenirken vatandaşların ödeme gücü dikkate alınmalı ama iktidarın önceliği maalesef vatandaş değil, israf politikalarının faturasını vatandaşlara ödetmek" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, vatandaşlara kesilen para cezaları ve tahsilat oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ateş, yaptığı açıklamada, cezaların tahsilat oranının düşük olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların cezaları ödemekte güçlük çektiğine işaret eden Ateş, çıkarılan afların da cezaların ödeme oranını düşürdüğünü ifade etti.

Ateş açıklamasında şunları söyledi:

"TAHSİLAT İDARİ CEZALARDA YÜZDE 15, VERGİ CEZALARINDA YÜZDE 8,5"

"2023 yılı başında, iktidar bütçeye hedef olarak 63 milyar 963 milyon lira para cezası hedefi koymuştu. Yıl bitiminde kesilen cezalar bu rakamın yedi katından fazlaydı. 530 milyar 463 milyon lira para cezası kesilirken, bu rakamın sadece yüzde 11'i, yani 60 milyar 533 milyonu tahsil edilebildi. 2023 yılında 73 milyar lira adli, 60 milyar lira idari, 365 milyar lira da vergi cezası kesildi. Adli para cezalarının yüzde 2,7'si; idari para cezalarının yüzde 15'i; vergi cezalarının da sadece yüzde 8,5'u ödendi.

"TRAFİK PARA CEZALARINDA TAHAKKUK/TAHSİLAT ORANI YÜZDE 58'DE KALDI"

2023 yılında 30 milyar 420 milyon lira trafik cezası kesilirken, bunun da yüzde 58'i tahsil edilebildi. Vatandaşlar 2023 yılında trafik cezalarına 17 milyar ödemek zorunda kaldı. Ödeme gücü azalan yurttaş, yerel seçim sonrası yalnızca artan vergilerle değil, iktidarın bütçe açığını kapatma hırsı ile keseceği yüksek cezalar nedeniyle de bunalacak. Yerel seçim sonrası kesilecek cezaların artması kaçınılmaz. Oysa ki cezalar belirlenirken vatandaşların ödem gücü dikkate alınmalı ama iktidarın önceliği maalesef vatandaş değil, israf politikalarının faturasını vatandaşlara ödetmek"

Ateş, sürekli çıkarılan afların da cezaların tahsil oranlarını düşürdüğünü söyledi. Ateş şunları söyledi:

"TAHSİLAT İDARİ CEZALARDA YÜZDE 15, VERGİ CEZALARINDA YÜZDE 8,5"

"2023 yılı başında, iktidar bütçeye hedef olarak 63 milyar 963 milyon lira para cezası hedefi koymuştu. Yıl bitiminde kesilen cezalar bu rakamın yedi katından fazlaydı. 530 milyar 463 milyon lira para cezası kesilirken, bu rakamın sadece yüzde 11'i, yani 60 milyar 533 milyonu tahsil edilebildi. 2023 yılında 73 milyar lira adli, 60 milyar lira idari, 365 milyar lira da vergi cezası kesildi. Adli para cezalarının yüzde 2,7'si; idari para cezalarının yüzde 15'i; vergi cezalarının da sadece yüzde 8,5'u ödendi.

"TRAFİK PARA CEZALARINDA TAHAKKUK/TAHSİLAT ORANI YÜZDE 58'DE KALDI"

2023 yılında 30 milyar 420 milyon lira trafik cezası kesilirken, bunun da yüzde 58'i tahsil edilebildi. Vatandaşlar 2023 yılında trafik cezalarına 17 milyar ödemek zorunda kaldı. Ödeme gücü azalan yurttaş, yerel seçim sonrası yalnızca artan vergilerle değil, iktidarın bütçe açığını kapatma hırsı ile keseceği yüksek cezalar nedeniyle de bunalacak. Yerel seçim sonrası kesilecek cezaların artması kaçınılmaz. Oysa ki cezalar belirlenirken vatandaşların ödeme gücü dikkate alınmalı ama iktidarın önceliği maalesef vatandaş değil, israf politikalarının faturasını vatandaşlara ödetmek"