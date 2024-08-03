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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: İfade özgürlüğüne engellemeler Anayasa'ya aykırı

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Instagram'a getirilen erişim engeli ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) internet sayfasına erişilememesine ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, kurumlar tarafından yurttaşların ifade özgürlüğüne engellemeler getirildiğini ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Instagram'a getirilen erişim engeli ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) internet sayfasına erişilememesine ilişkin, "Çok açık bir biçimde yurttaşlarımızın ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne kurumlar vasıtasıyla engellemeler getiriliyor. Bunların tümü Anayasa'ya aykırı. Eğer bu kurumlar AYM kararlarına uymuyorsa, Anayasa'ya uymuyorsa kim uyacak? Açıkça bir anayasasızlık hali Türkiye'de hakim şu anda" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Tanrıkulu, dün Instagram'a BTK tarafından getirilen erişim engeli ve AYM'nin internet sayfasına erişilememesine bir açıklama yaptı. Tanrıkulu açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu erişim engellerinin Anayasa'ya aykırı olduğu AYM kararlarıyla çok sabit. 2014 yılında benim de başvurucusu olduğum bir kararla AYM, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelinin Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Ondan sonra birçok karar verildi bu konuda. O kararlara rağmen Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu çok açık bir biçimde Anayasa'ya aykırı, ifade özgürlüğü bakımından, düşünce özgürlüğü bakımından Anayasa'ya aykırı.

Daha da ötesi AYM, CHP'nin başvurusu üzerine İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti. Çünkü bu Daire Başkanlığı'yla ve bu Daire Başkanlığı'nın getireceği yasaklamalarla ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne sınırlamalar getirilebileceği kabul edilmişti. Temel özgürlüklere sınırlamalar ancak yasayla yapılır Anayasa uyarınca. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yapılamayacağı gerekçesiyle iptal kararı verdi ve yayınladı ama her ne hikmetse AYM'nin sayfasına ulaşılamıyor ve o duyuru da silinmiş durumda.

İkisi birbiriyle bağlantılı. Çok açık bir biçimde yurttaşlarımızın ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne kurumlar vasıtasıyla engellemeler getiriliyor, sınırlamalar getiriliyor. Bunların tümü Anayasa'ya aykırı. Eğer bu kurumlar AYM kararlarına uymuyorsa, Anayasa'ya uymuyorsa kim uyacak? Açıkça bir anayasasızlık hali Türkiye'de hakim şu anda. Bununla mücadele etmeye, teşhir etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Milletvekili Diyarbakır Instagram İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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