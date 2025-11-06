CHP Milletvekili Öztürkmen: Mülakat Sistemi Kaldırılmalı

(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuya personel alımlarında uygulanan mülakatların daraltılacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Mülakat sisteminde değişiklik olması çözüm olmaz, mülakat tamamen kaldırılmalıdır. Zaten KPSS yapılıyor. Mülakat olan yerde adalet olmaz. Mülakatı yapan kadrolar liyakatli değil ki oradan adil bir sonuç çıksın. Bütün maksatları yandaşlarını kayırmak, önceden verilen listelerdeki isimleri kazandırmış olmak. Gençlerimizin umutlarını söndüren, emeklerini gasp eden bu uygulama derhal son bulmalı" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamuya personel alımlarında uygulanan mülakatların daraltılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Öztürkmen, AK Parti iktidara geldiğinden bugüne kamuya alımlardaki mülakat sisteminin yaygınlaştığını belirterek "AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında kamuda işe alımlarda KPSS puanı temel belirleyiciydi. Mülakat uygulaması sınırlı alanlarda özel nitelik gerektiren görevler için yapılırdı. 2010'lu yıllardan itibaren birçok kamu kurumunda mülakat sistemi giderek yaygınlaştırıldı. Özellikle öğretmen, memur, uzman yardımcısı, bekçi, polis ve kamu kurumlarının alt kadrolarının alımlarında mülakat şartı getirildi. Merkezi sınav ve liyakat yerini torpil ve sadakate bıraktı" dedi.

AK Parti'nin 2023 genel seçimlerindeki mülakat sistemini kaldıracaklarına dair seçim vaadini hatırlatan Öztürkmen, "Kamu kurumları liyakatsiz, partizan yandaş kadrolarla doldurulurken milletimiz bu hak gasbını isyan eder hale geldi. Tepkiler üzerine AKP iktidarı 2023 seçimlerinden önce mülakatları kaldırma taahüdünde bulundu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bırakın kaldırmayı kamuda torpil giderek katmeleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, mülakat mağduru Doğuş Can Kavaklı'nın intiharını hatırlatarak, "Geçen yıl Samsun Asarcık'ta birinci sırada girdiği mülakatta elenen Doğuş Can Kavaklı'nın canına kıymasını kamuoyuna duyurmuştum. Tüm Türkiye'de mülakatlara karşı bir kamuoyu oluştu. Son olarak, gelir yardımcılığı giriş sınavında 93 puan alarak İzmir birincisi, Türkiye altıncısı olan Salih Hızarcı'nın başına gelenleri anlattım. İlk sınavda il birincisi ve Türkiye çapında derece yapıyor. Ama maalesef mülakatta 45 puan verilerek eleniyor. İkinci olarak girdiğim bir başka sınavda ise 83 puan almasına rağmen yine sözlü sınavda 70 puanın hemen altında 69 puan verilerek eleniyor. Çünkü maksat elemek. Bu nedenle hak ettiği göreva atanamıyor; şimdi sokaklarda kuryelik yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Gelen tepkiler üzerine mülakat sisteminde değişiklik yapılacağı iddiaları yine gündemde. Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yıllık programında liyakat ülkelerinin hakim olduğu kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtiliyor. Ama amaçlandığı belirtiliyor. Yapılacak diye söz verilmiyor. Gerçi zaten söyledikleri de yapmıyorlar. Bunlar bütün seçim vaatleri.

Mülakat sisteminde değişiklik olması çözüm olmaz; mülakat tamamen kaldırılmalıdır. Zaten KPSS yapılıyor. Mülakat olan yerde adalet olmaz. Mülakatı yapan kadrolar liyakatli değil ki oradan adil bir sonuç çıksın. Bütün maksatları yandaşlarını kayırmak, önceden verilen listelerdeki isimleri kazandırmış olmak. Gençlerimizin umutlarını söndüren, emeklerini gasbeden bu uygulama derhal son bulmalı. Kendi gençleri çalışmadan zengin olurken yetişmiş gençlerimizin umutları söndürülüyor, geleceklerini yurt dışında arıyorlar maalesef."