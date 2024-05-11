CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ Konutlarının Eksikliklerine Tepki Gösterdi

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Kuruçay Slimkent mevkiinde yapılan TOKİ konutların eksiklerle vatandaşa teslim edilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlara teslim edilen konutları ziyaret eden Tahtasız, eksiklikleri tek tek gösterdi. Tahtasız, "Kapanması gereken yerler kapanmamış. Yani kırığıyla çıkığıyla, bütün pisliğiyle bırakılmış. Yani yazıktır günahtır. Kiminin kapısı yok, kiminin laminantı yok. Kiminin duşa kabini yok" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kuruçay Slimkent'te yapılan TOKİ konutlarının eksikliklerine dikkat çekti. Bir vatandaşın evini ziyaret eden Tahtasız şunları söyledi:

"KIRIK ÇIKIĞIYLA EVİ TESLİM ETMİŞLER"

"2017 yılında temelleri atılan Kuruçay Slimkentteyiz. Burası 2021'de teslim edilmesi gerekirken yıllardır uğraşlarımız sonucunda yavaş yavaş teslim edilmeye başlandı. Teslim edilirken de hep eksiklikleri var. Buradan AKP il başkanını, milletvekillerini ve TOKİ başkanını son kez uyarıyorum. Yazıktır, verdiğiniz bu evlerin mutfak dolapları kapanmıyor. Bunların bir sürü eksiği var. Mutfak tezgahı öyle bir konulmuş ki su olduğu gibi dip tarafa gidiyor. Burada gördüğünüz gibi kapanması gereken yerler kapanmamış. Yani kırığıyla çıkığıyla, bütün pisliğiyle bu anneme bırakılmış. Yani yazıktır günahtır. Kiminin kapısı yok, kiminin laminantı yok. Kiminin duşa kabini yok."

"EVLERİN TAMAMINDA EKSİKLER VAR"

Tahtasız, ziyaret ettiği evin sahibi Ayşe Demir'e, "Anne sen kendin yapabiliyor musun buraları?" diye sordu. Ayşe Demir, "Yapamıyorum oğlum ah keşke. İki kızım var buraları yapıverin diyorum. İki gözüm var ikisi de hiç görmüyor. Değnek ile böyle böyle tutarak götürüyorum her yere. Asansör de çalışmıyor" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Tahtasız şunları söyledi:

"Ben buraya 2 ay önce geldiğimde kızımız tek başına yaşadığını anne babasının olmadığını söyledi. Onun mutfak tezgahı yoktu. Dolaplar yine böyle rezillik içindeydi. Böyle bir dolap ben hayatımda görmedim. Yani bu firma resmen sizleri ve devletimizi aldatmış. Verdiğimiz paraları çarçur etmişler. Eğer ben buradan yetkililere sesleniyorum. İnsanlara bir ev veriyoruz Allah razı olsun ama evin tamamında eksiklikler var. Klozetler su kaçırıyor. Sular doğru düzgün akmıyor. Asansörler bozuk. Yani bu yaşlı annem kocasıyla birlikte bu daireye nasıl çıksın? Bu blokları teslim etmişler insanlar kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada annelerimizin çocukları torunları var. Bu çocuklar buradan aşağı doğru bakmış olsa şu anda 5. kattayız, yazık günah. Burada bir çocuğumuz hayatını kaybetse bunun vebalini kim ödeyecek?"