Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Yoksulluk Çocuk İşçiliğini Artırıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk işçiliğindeki artışa dikkat çekerek, yoksulluğun çocukları eğitimden koparıp iş gücüne ittiğini söyledi. İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini yarı yarıya azalttığını da belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk işçiliğindeki artışa dikkat çekerek, "Yoksulluğun bir bataklık gibi çocuklarımızı içine çektiğini görüyoruz. Ülkemizin üzerine adeta kara bir bulut gibi çöken yoksulluk, çocuk işçiliğini artırıyor, çocuklarımız eğitimden koparıyor ve koparırken de okullardaki eğitimlerinde ne yazık ki süreçlerini işletemiyorlar" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK'in 2023 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocuklarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 18,7'den yüzde 22,1'e yükseldiğine dikkat çekti. Konuyu TBMM'de de gündeme getiren İlgezdi, "Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir sefalet dönemi yaşıyoruz bugün. Halk umutsuzluk girdabında savrulurken geleceğimiz olan çocuklarımız da bu durumdan maalesef payını alıyor" dedi.

Çocuk işçiliği sorunu her geçen gün derinleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini bu sene yarı yarıya azalttı" diye konuştu.

"MESEM'LERDE İKTİDAR ELİYLE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TEŞVİK EDİLİYOR"

Çocuk işçiliği sorunu her geçen gün derinleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini bu yıl yarı yarıya azalttığını belirten İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliği ile mücadele etmek yerine çocuk işçiliğinin önünü açar şekilde adımlar attığını da iddia etti. İlgezdi, şunları ifade etti:

"TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı zaten herkesin malumu. Bu verilerde çocuk işçiler yok. Mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) çalıştırılan çocuklar yok. Çocuk işçiliği sayısı artıyor. Bu artışın en büyük nedeni içinde bulunduğumuz ekonomik kriz. Ülkede ciddi bir yoksullaşma var. Birçok aile çocuklarını işe göndermek mecburiyetinde kalıyor. Çalışan çocukların hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıkları bozulmakta. Çocuklarımız sosyal ve fiziksel açıdan hırpalanıyor maalesef ve iktidar bunu görmemekte ısrarcı ve hatta MESEM'lerde iktidar eliyle çocuk işçiliği teşvik ediliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gamze Akkuş İlgezdi Milletvekili Yoksulluk İstanbul Çocuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay ne, nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title