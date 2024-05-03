CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirdi

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i öğretmen atamalarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirerek, "Öğretmen açıkları ortadayken, atanmayı bekleyen 400 bin öğretmene müjdeli haber vermek yerine topu Cumhurbaşkanına atan bir Milli Eğitim Bakanı var maalesef. Atamalarla ilgili 'Biz rakamda uzlaştık zaten' demek aklımızla alay etmektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi. İlgezdi, 400 bine yakın öğretmenin aylardır atama beklediğini, öğretmen açığının kapatılması için ilk etapta en az 150 bin öğretmen atamasının yapılması gerektiğini söyledi.

"LÜKSE KAYNAK VAR, ÖĞRETMEN ATAMALARINA GELİNCE YOK"

"Yapılan açıklamalar 2024 yılında yapılacak olan atamaların ihtiyaç kadar değil, ihtiyacın da altında olacağı yönünde ve öğretmen atamaları adeta bir yılan hikayesine döndü" ifadesini kullanan İlgezdi, şunları söyledi:

"Eğitim sistemimizin niteliği bozulmuş durumda, temel sebeplerinden biri de öğretmen açığı. Okullarımızda yeterli öğretmen, öğretmenlerimize de yeterli atama yok. Öğrencilerimizin asıl sorunu öğretmensiz sınıflar ve hatta farklı branşlardaki öğretmenlerin ders anlatma mecburiyetinde bırakılmaları değilmiş gibi, Milli Eğitim Bakanlığı AKP'nin parti programı gibi bilimden tamamen uzak müfredat programı hazırlıyor. Branş bazında öğretmen açığının 100 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve bu durum eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediği ortada. Okullarda 90 bine yakın ücretli öğretmen çalıştırılmakta ve birçok branşta öğretmen ihtiyacı bulunmakta. Lüks araçlara, şatafatlı harcamalara bulunan kaynak, ayrılan bütçe var, sıra öğretmen atamalarına gelince kaynak eriyor, bütçede tasarrufa gidiliyor. Öğretmenlerimiz atanamadıkları için başka alanlarda çalışmak mecburiyetinde kalıyor.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ"

Mülakat uygulamalarının adil olmadığını ve kayırmacılığa yol açtığını belirten İlgezdi, "Gençlerimiz atanma umuduyla gece gündüz demeden çalışıyor, yüksek puanlar alıyor, atama bekliyor, atama olsa mülakat denen bir aldatmaca var. Mülakat mı diyelim yoksa gerçek ismini mi söyleyelim, gerçeklerden yanayız torpil var. Hani seçim öncesi kaldırılacağı için Cumhurbaşkanının söz verdiği ama Bakanın devam edeceğini açıkladığı mülakattan bahsediyorum. Yazılı sınavdan 98.72 alan bir gencimiz, mülakatta 64 alıyorsa torpil vardır, liyakat yoktur. Öğretmen atamalarında, kamu personeli işe alımlarında ve görevde yükselmelerde mülakat ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesi gerek. Geçen hafta sonu haklı taleplerini dile getiren kıymetli öğretmenlerimizin her daim yanındayız ve sonuna kadar destekçisiyiz"