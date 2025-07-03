CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un Babası Toprağa Verildi

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul'un babası Fehmi Ertuğrul'un cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 80 yaşında vefat eden emekli öğretmen Ertuğrul için Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi.

Ertuğrul için burada helallik alındı, dua edildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul'un cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Ertuğrul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz, Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.