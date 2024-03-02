CHP Milletvekili, deprem riski yüksek okulları Meclis gündemine taşıdı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, deprem riski yüksek alan ve fay hattı üzerinde bulunan okulları Meclis gündemine taşıdı. Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın verilerine göre fay hattı üzerinde bulunan 191 okulun durumunu sordu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın verilerine göre; 4 bin 159 okul, deprem riski yüksek alan üzerinde, 191 okul ise fay hattı üzerinde yer alıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın verilerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Başevirgen'in, Bakan Özhaseki ve Tekin'e yönelttiği sorular şöyle:

"-Fay hattı üzerinde olan 191 okulun içinde yıkım kararı alınan okul sayısı kaçtır?

-191 okulun içinde yıkılan okul sayısı kaçtır?

-191 okul içinde fay hattı üzerinde olmasına rağmen eğitime devam eden okul sayısı kaçtır?

-191 okul içinde yıkılan okulların yerine kaç tane yeni okulun inşaatına başlanmıştır?

-Manisa'da fay hattı üzerinde bulunan okul sayısı kaçtır?

-Manisa'da fay hattı üzerinde olmamasına rağmen deprem etki alanı içerisinde yer alan okul sayısı kaçtır?

-Türkiye geneli ve Manisa ayrı ayrı belirtilmek üzere; okulların kaçına deprem dayanıklılık testi yapılmıştır?

-Kaç okulda güçlendirme çalışması yapılmıştır?

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 2021 yılında yayınladığı 'Manisa'nın Depremselliği' raporunda, 'İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 23.06.2024 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanmıştır. Plan bu tarihten sonra 15 defa değişikliğe uğramış olup son plan değişikliği 26.10.2020 tarihinde yapılmıştır. Çevre düzeni planlarında diri faylar dikkate alınmamıştır' ifadeleri yer almaktadır. Bu tarihten sonra Manisa'da kaç bina inşa edilmiştir? Kaçı okuldur?"