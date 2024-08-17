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CHP Milletvekili Ayhan Barut: Orman yangınlarına seferberlik ilan edilmeli

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman yangınlarına karşı seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek, orman yangını mücadelesinin tüm sezona yayılması ve önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman yangınlarına karşı seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirterek "Ülkemizde 1 Mayıs-1 Kasım arasında ele alınan orman yangını mücadelesini tüm sezona yaymalıyız. Yangınla mücadele alanının ve kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi artırılmalı, küstürülen orman köylüsü refaha kavuşturulmalıdır" dedi.

CHP'li Barut, orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin dört bir yanında her sene tekrarlandığı gibi yine yangınların meydana geldiğini aktaran Ayhan Barut, "Maalesef ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor, geleceğimiz yangınlarla küle dönüyor. Ekiplerimiz ve yurttaşlarımız olağanüstü bir gayretle bu yangınlara müdahale ediyor. Ancak bu orman yangınları göstermiştir ki, iktidar acılardan ders çıkarmıyor. Ülkemizde yeşile dahil ne varsa çoğunlukla yanıp kül oluyor" ifadesini kullandı.

"Önlem alın, aynı acılar tekrarlanmasın"

Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya yurdun dört bir yanında alevlerin yükseldiğini, yurttaşların her sene olduğu gibi yine yangın söndürme uçakları ve helikopter yetersizliğinden yakındığını bildiren Barut, şunları kaydetti:

"Ülkemizde orman yangınları konusu artık tümüyle gündemden çıkmalı, geleceğimiz korunmalıdır. Eksiklikler mutlak suretle tespit edilmeli, etkin önlemler alınmalı, toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Ülkemizde uygulanan 1 Mayıs-1 Kasım arasındaki orman yangını mücadelesini tüm sezona yaymalıyız. Yangınla mücadele alanının ve kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi artırılmalı, küstürülen orman köylüsü refaha kavuşturulmalıdır. Ata yadigarımız Türk Hava Kurumu, desteklenerek orman yangınlarındaki mücadeleye aktif biçimde dahil edilmelidir. Gece görüşlü olan hava araçları kullanılmalı, 24 esasıyla çalışılmalıdır. Ülkemizin akciğeri olan ve geleceğimiz olan ormanlarımızı kurtarmak için önerilerimizi dikkate alın. Bir daha aynı acılar yaşanmasın."

Kaynak: ANKA / Güncel

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