CHP Lideri Özel: Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim (3)

'CUMHURBAŞKANI KRİZ ÇÖZMEK İÇİN VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine uçakta tamamen saçmalamış. Çünkü söylediği sözlerin bir tutar tarafı yok. Bir kez Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini yasa çıkararak sınırlayamazsınız. Zaten kendi de diyor ki 'Yasayı çıkarırız ama yine Anayasa Mahkemesi bozabilir.' Anayasa değişikliğine lafı getirmeye çalışıyor. Ama onlarda anayasayı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan'la birlikte oturup Anayasa Mahkemesinde bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine ya da Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatacak bir anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Asla ve asla ne yaparlarsa yapsınlar CHP'nin bu konuda en ufak bir esnemesi olması mümkün değildir aksine, çok açık yazmasına rağmen, bu anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen zihniyet, hangi anayasa maddesi olursa olsun, onunla uyuşamaz, bağdaşamaz. Çünkü anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlarlar ama bizim başımızdaki tek adam, yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor. Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkarıyor. Yeni krizlerden de kendisine fırsat çıkarmaya çalışıyor. Biz böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Buna Meclis'te direniyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanki dikensiz bir gül bahçesinde bu işleri yapacağı gibi düşünmesine kesinlikle ve kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın. Biz buradayız. CHP burada, diri bir muhalefetle dimdik karşısındayız."

'KENDİ ÇIKARAMADIĞI KRİZİ YARGITAY'A ÇIKARTTI'

Erdoğan'a yönelik eleştirilerine devam eden Özel, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesinde 130 bin tane başvuru geçtiğimiz günlere kadar övünç mevzusuydu kendisi için. 'Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını biz getirdik' diyordu. Şimdi ondan şikayet ediyor. Gezi olaylarına kadar efendim 'Taksim'de 1 Mayıs kutlamasını biz yaptık. Taksim'i halka açtık' diyordu. Şimdi Taksim'de kuş uçurtmuyorlar. 1 Mayıs günü güvercin kondurtmuyorlar Taksim'e, değil işçiler. İstiklal Caddesi 8 Mart'ta kadınlara kapalı. Galatasaray Cumartesi Annelerine kapalı. Bu memleketin adına da demokrasi demeye çalışıyor. Böyle bir baskı, böyle bir kısıtlama bundan sonraki süreçte bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ayağını bundan sonra denk alsın. Bundan sonraki süreçte onun bu milletin üstüne kapadığı zincirleri teker teker açacağız, kıracağız. Kapattığı meydanları özgürleştireceğiz. Yasakladığı sokakları özgürleştireceğiz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 10 tanesini kendisi ve tamamı kendi iktidarı döneminde atandığı için Erdoğan kendi çıkaramadığı krizi Yargıtay'a çıkarttı. Taşeron kullanıyor. Yargıtay'daki ceza dairesi, Yargıtay 3 Ceza Dairesi, alt işveren olarak Erdoğan'ın talimatıyla devletin tepesinde yargı krizi çıkarmıştır. Taşeron kullanıyor kriz çıkarmak için. Çıkan krizin ve darbe girişiminin lideri, çıkan krizin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Havuz medyasının neye hizmet ettiği ortada. Pozisyon alacak, Cumhurbaşkanı ne diyecek? Yargıtay'ı desteklerse, Yargıtay'ı destekleyecek, Anayasa Mahkemesi'ni desteklerse onu. Bir de bu arkadaşlar Erdoğan konuşana kadar bekliyorlar. Sonra da kendilerine gazeteci diyorlar. Lütfen meslek onurlarına uygun şekilde gazetecilik yapsınlar."