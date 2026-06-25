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Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Programı İptal Edildi

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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da yapılması planlanan programının iptal edildiğini duyurdu.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edildiğini duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programın iptal edildiğini bildirdi.

Tekin, açıklamasında, "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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