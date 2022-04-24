CHP Lideri Kılıçdaroğlu Farklı Ülkelerdeki Çocukların 23 Nisan'ını Kutladı
ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Kıbrıs, Trakya ve Balkanlar’da yaşayan çocuklarla video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocukların 23 Nisan ile ilgili şiirlerini, duygu ve düşüncelerini dinledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu, Kıbrıs, Trakya ve Balkanlar'da yaşayan çocuklarla video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu dün çocukların 23 Nisan ile ilgili şiirlerini, duygu ve düşüncelerini dinledi.
ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel